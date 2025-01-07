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Компанія SpaceX здійснила першу місію у 2025 році. На орбіту Землі вивели нову партію супутників Starlink

Нині на орбіті працює понад 6850 активних супутників Starlink.

Компанія SpaceX здійснила першу місію у 2025 році. На орбіту Землі вивели нову партію супутників Starlink
Фото: SpaceX

Компанія SpaceX пізно ввечері у понеділок, 6 січня, запустила у космос чергову партію інтернет-супутників Starlink, передає Укрінформ.

Запуск ракети-носія Falcon 9 із 24 супутниками був здійснений о 22:43 за київським часом з космодрому у Флориді.

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8 хвилин після запуску, приземлившись на борт безпілотного судна Just Read the Instructions в Атлантичному океані.

Для цієї частини ракети це вже 17-й запуск і посадка.

Супутники були виведені на нижню навколоземну орбіту приблизно через 65 хвилин після запуску.

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