Компанія SpaceX пізно ввечері у понеділок, 6 січня, запустила у космос чергову партію інтернет-супутників Starlink, передає Укрінформ.

Запуск ракети-носія Falcon 9 із 24 супутниками був здійснений о 22:43 за київським часом з космодрому у Флориді.

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8 хвилин після запуску, приземлившись на борт безпілотного судна Just Read the Instructions в Атлантичному океані.

Для цієї частини ракети це вже 17-й запуск і посадка.

Супутники були виведені на нижню навколоземну орбіту приблизно через 65 хвилин після запуску.