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Макрон: Франція залишила Африку через пропутінських путчистів

Глава держави пояснив, чому французькі контингенти було виведено з низки країн.

Макрон: Франція залишила Африку через пропутінських путчистів
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон під час щорічної конференції послів у Парижі пояснив виведення військ республіки з низки африканських держав упродовж останніх років.

Як пише "Укрінформ", головною причиною завершення воєнних операцій на континенті Макрон назвав "небажання допомагати путчистам", які прийшли до влади за сприяння Росії.

Франція тривалий час надавала підтримку африканським урядам у боротьбі з угрупованнями "Аль-Каїди" та "Ісламської держави". В Африці загинули 58 французьких військових. Проте, починаючи з 2022 року, офіційний Париж послідовно виводив війська з Малі, Буркіна-Фасо та Ніґеру, а згодом із Чаду. Сенегал вже також оголосив про майбутнє завершення перебування французького контингенту. Так само вчинив і Кот-д'Івуар

За словами Макрона, замість слова "відступ" варто було б говорити "прозріння та реорганізація". При цьому президент поскаржився, що африканські лідери "забули подякувати за те, що Франція зробила для них". 

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