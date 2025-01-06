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Глава уряду Молдови наполягає, аби замість російських військ у Придністров’ї були миротворці

Кишинів не втрачає надії повернути регіон під свій контроль.

Глава уряду Молдови наполягає, аби замість російських військ у Придністров’ї були миротворці
Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан пропонує, аби замість російських військових у Придністров’ї перебували миротворці, передає «Європейська правда».

За словами Речана, Кишинів не відмовляється від бажання повністю інтегрувати Придністров’я. Першим кроком має стати виведення російських військ.

«Наша мета – реінтеграція країни, яка має початися з того, що Росія забере свої війська, що дозволить нам адмініструвати регіон відповідним чином. Адже ми хочемо мирного розв’язання конфлікту, а мирне вирішення починається з відкликання військ», – сказав глава молдовського уряду.

Речан додав, що другим кроком реінтеграції, відповідно до його плану, є «введення міжнародного миротворчого контингенту, після чого ми (конституційна влада країни) почнемо надавати послуги».

Поки ці пункти не вдасться виконати, Кишинів продовжуватиме «віддалену» реінтеграцію через дозвіл для жителів регіону користуватися можливостями, доступними для решти громадян Молдови. 

«Ми намагаємося інтегрувати (мешканців) Придністров’я у структуру соціальних послуг, у наше бізнес-середовище, у наш ринок, щоб вони могли експортувати продукцію до ЄС тощо – так, як і решта Молдови. Ми робимо усе можливе за тих умов, коли ми не можемо забезпечити роботу правоохоронних органів або управління у цьому регіоні», – сказав прем’єр.

  • Молдова отримує газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026 року, проте 30 грудня «Газпром» заявив, що припиняє постачання газу.
  • 1 січня у невизнаному Придністров'ї взялися відключати від газу котельні, приватні та багатоквартирні будинки.
  • Кишинів запропонував регіону свою допомогу, однак той відмовився.
  • За інформацією уряду Доріна Речана, запасів вугілля для генерації світла у самопроголошеному Придністров'ї вистачить лише на січень.
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