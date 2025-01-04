Запасів вугілля для генерації світла у Придністров'ї вистачить лише на січень, – уряд Молдови

Запасів вугілля для генерації світла у самопроголошеному Придністров'ї вистачить лише на січень, повідомив кризовий центр уряду Молдови.

Зараз Молдавська державна районна електростанція (Молдавська ДРЕС), яка розташована на території Придністров’я, працює на вугіллі, щоденне споживання якого становить 1000 тонн, з якого виробляється 140-150 МВт електроенергії. Запаси вугілля будуть досягнуті приблизно до кінця січня поточного року, що є меншим за оголошені раніше 50 днів.

Поліція, медичні та екстрені служби готові надати підтримку людям, які потребуватимуть допомоги. Центральна влада підтримує постійний контакт з мерами населених пунктів, які постраждали від відключень, для обміну інформацією про ситуацію в регіоні.