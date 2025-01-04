Над данським портом зафіксували близько 20 невідомих дронів

Правоохоронці Данії розслідують повідомлення про близько 20 безпілотників, які помітили над портом Кеге біля Копенгагена.

Про це пише АР.

Повідомив про цей випадок очевидець, який стверджував, що бачив близько 20 безпілотників. Вони згодом на великій швидкості зникли в затоці.

Коли офіцери прибули на місце події, то побачили чотири великі БпЛА над пристанню.

Правоохоронці намагаються встановити загальну кількість безпілотників і їхнього власника, оскільки на момент їх появи не видавали жодного дозволу на польоти у цьому районі.

Поліція також розслідує інші випадки появи безпілотників, враховуючи зростаючу стурбованість щодо безпеки через можливі гібридні атаки, пов'язані з поточною ситуацією в Україні та активністю Росії в Європі.