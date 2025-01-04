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Байден планує заборонити буріння нафти на великій ділянці біля берегів США

Йдеться про територію площею понад 250 мільйонів гектарів. 

Байден планує заборонити буріння нафти на великій ділянці біля берегів США
Нафтова свердловина у Тихому океані біля берегів США
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден планує заборонити нові морські розробки нафти та газу на приблизно 625 мільйонах акрів (близько 250 млн га-ред.) поблизу берегів Штатів, зокрема у водах Атлантики та Тихого океану, а також у східній частині Мексиканської затоки. Про своє рішення він оголосить у понеділок 6 січня. 

Про це пише Bloomberg.

Як зазначили у виданні, цей крок є спробою назавжди захистити як прибережні води, так і громади, які від них залежать, від розробки викопного палива та ризику розливів нафти. 

Проте Байден залишає можливість для видобутку нафти і природного газу в центральній і західній частинах Мексиканської затоки, які розробляються  десятиліттями і наразі забезпечують близько 14% видобутку цих видів палива в країні.

Рішення Байдена ще більше покращить його рейтинг у кліматичних питаннях, розширивши його послужний список сприянням збереженню екології та розвитку енергетики із нульовими викидами. Воно може мати довготривалий ефект, зокрема, ускладнить наміри Дональда Трампа збільшити внутрішній видобуток нафти і газу.

Однак це не вплине на буріння та іншу діяльність за існуючими договорами оренди. Це також залишає можливість для законодавців-республіканців розпорядитися про продаж нафти в центральній і західній частині Перської затоки в оренду, щоб збільшити дохід, який міг би компенсувати витрати на продовження зниження податків.

Нафтові компанії не зможуть використовувати запаси в східній Перській затоці та південній частині Тихого океану, які вже давно ваблять промисловість. Вони додали, що захист відповідає зростаючому суспільному інтересу до обмеження морського буріння нафти.

Прихильники нафтової промисловості заявили, що прийняття такого рішення знизить енергетичну потужність США, особливо коли країна стоїть на порозі очікуваного різкого зростання попиту на електроенергію з боку центрів обробки даних, штучного інтелекту та виробництва. Розвиток морської енергетики забезпечує довгий ланцюг економічної діяльності, яка простягається далеко від узбережжя США, а нафта й газ, що видобуваються в Америці, спричиняють менше забруднення планети, ніж деінде по всьому світу.

  • Навесні минулого року завдяки санкціям проти Росії США зайняли частину світового нафтового ринку. Штати перетворилися в одного з найбільших експортерів сирої нафти.
  • Після російського удару міжконтинентальною ракетою РФ по Україні у листопаді світові ціни на нафту зросли більш ніж на 1%.
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