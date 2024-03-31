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Завдяки санкціям проти Росії США зайняли частину світового нафтового ринку

Штати перетворилися в одного з найбільших експортерів сирої нафти.

Завдяки санкціям проти Росії США зайняли частину світового нафтового ринку
Видобуток нафти
Фото: EPA/UPG

Експорт нафти зі США встановив п'ять нових щомісячних рекордів з того часу, як Захід почав запроваджувати санкції проти Росії у 2022 році. Штати змогли закріпити за собою частину світового нафтового ринку, передає Bloomberg.

Порушення роботи діючих нафтових потоків після вторгнення Росії в Україну та запровадження обмежувальних заходів проти Москви відкрило нові можливості для американської сировини. Постачання до Європи та Азії різко зросли, перетворивши США на одного з найбільших світових експортерів.

Рекордний видобуток у Штатах відбувся якраз у той момент, коли ОПЕК та її союзники обмежують власні поставки. Це також допомогло американським виробникам закріпитися на закордонних ринках. 

Наприклад, Індія - третій за величиною імпортер сирої нафти і другий за величиною покупець Москви після Китаю - стала останнім ринком, на якому спостерігалося надходження американської нафти. За даними компанії Kpler, що займається відстеженням постачань сирої нафти, американський експорт до Індії в березні підскочив до найвищого рівня майже за рік.

Натомість імпорт російської нафти впав приблизно на 800 000 барелів на день з торішнього максимуму. Російські поставки можуть ще більше скоротитися, оскільки індійські нафтопереробні заводи більше не приймають вантажі з танкерів, які належать державному товариству «Совкомфлот», яке нещодавно потрапило під санкції США.

  • Цього місяця стало відомо, що деякі члени ОПЕК+ домовилися продовжити добровільне скорочення видобутку нафти на другий квартал 2024 року. Так, Саудівська Аравія (де-факто лідер ОПЕК) обіцяє скоротити видобуток на 1 мільйон барелів на добу до кінця червня, залишаючи його на рівні близько 9 мільйонів барелів на добу. Росія зменшить видобуток та експорт нафти на 471 000 барелів на добу у другому кварталі. Це відбудеться у координації з іншими партнерами. ОАЕ продовжать скорочення видобутку на 163 000 барелів на добу до червня, Кувейт - на 135 000 барелів, Алжир - на 51 000 барелів, Оман - на 42 000 барелів, а Ірак також підтвердив свою участь у подальших заходах.
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