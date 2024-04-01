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У Польщі через буревій загинуло 5 людей, серед них – двоє дітей

Дерева у регіоні "ламаються,як сірники".

У Польщі через буревій загинуло 5 людей, серед них – двоє дітей
Вітер повалив дерево на автомобіль, в якому їхала молода жінка
Фото: Гжегож Момот / ПАП

У Польщі внаслідок сильного буревію загинуло п’ятеро людей, в тому числі і двоє дітей. 

Як пише RMF24, поблизу Закопаного загинуло троє осіб: двоє дорослих і  шестирічна дитина. На них впало дерево. 

Перед тим за подібних обставин у самому Закопаному загинуло двоє людей: жінка та 9-річний хлопчик. Трагедія сталася, коли батьки з хлопчиком сідали в автомобіль після виходу із церкви.Дитину у важкому стані доставили до лікарні, проте врятувати не вдалося.

Також дерево впало на автомобіль, де перебувала 23-річна водійка. Незважаючи на реанімаційні заходи, жінка померла.

Крім іншого, вітер зірвав фрагмент даху з одного з готелів Закопаного.

У виданні зазначають, що через падіння дерев перекриті деякі дороги. За даними місцевих служб, "дерева ламаються, як сірники", тому закликають жителів і туристів залишатися вдома. 

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