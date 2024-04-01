У Польщі через буревій загинуло 5 людей, серед них – двоє дітей

Вітер повалив дерево на автомобіль, в якому їхала молода жінка

У Польщі внаслідок сильного буревію загинуло п’ятеро людей, в тому числі і двоє дітей.

Як пише RMF24, поблизу Закопаного загинуло троє осіб: двоє дорослих і шестирічна дитина. На них впало дерево.

Перед тим за подібних обставин у самому Закопаному загинуло двоє людей: жінка та 9-річний хлопчик. Трагедія сталася, коли батьки з хлопчиком сідали в автомобіль після виходу із церкви.Дитину у важкому стані доставили до лікарні, проте врятувати не вдалося.

Також дерево впало на автомобіль, де перебувала 23-річна водійка. Незважаючи на реанімаційні заходи, жінка померла.

Крім іншого, вітер зірвав фрагмент даху з одного з готелів Закопаного.

У виданні зазначають, що через падіння дерев перекриті деякі дороги. За даними місцевих служб, "дерева ламаються, як сірники", тому закликають жителів і туристів залишатися вдома.