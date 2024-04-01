У Австрії скликають Раду нацбезпеки через викриття шпигуна Росії

На 9 квітня у Австрії скликають Раду національної безпеки через затримання колишнього співробітника вже розформованого Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) Егісто Отта за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Про це пише "Європейська правда".

"Є звинувачення у шпигунстві проти Егісто Отта, колишнього співробітника BVT. Ці звинувачення є серйозними. З одного боку, ці звинувачення тепер повинні бути розглянуті судовою владою. З іншого боку, необхідно оцінити і прояснити ситуацію з безпекою в країні", – зазначив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, який після запиту парламентської групи "Зелених" і скликає Раду.

Він заявив, що необхідно запобігти тому, щоб російські шпигунські мережі загрожували Австрії шляхом проникнення або використання політичних партій або мереж.