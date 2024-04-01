У Австрії скликають Раду нацбезпеки через викриття шпигуна Росії

На 9 квітня у Австрії скликають Раду національної безпеки через затримання колишнього співробітника вже розформованого Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) Егісто Отта за підозрою у шпигунстві на користь Росії.
Про це пише "Європейська правда".
"Є звинувачення у шпигунстві проти Егісто Отта, колишнього співробітника BVT. Ці звинувачення є серйозними. З одного боку, ці звинувачення тепер повинні бути розглянуті судовою владою. З іншого боку, необхідно оцінити і прояснити ситуацію з безпекою в країні", – зазначив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, який після запиту парламентської групи "Зелених" і скликає Раду.
Він заявив, що необхідно запобігти тому, щоб російські шпигунські мережі загрожували Австрії шляхом проникнення або використання політичних партій або мереж.
- Наприкінці березня правоохоронці Австрії затримали колишнього офіцера Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом Егісто Отта та підозрюють у зловживанні службовим становищем та шпигунстві на користь Росії.
- Разом з Отто затримали одну особу, імовірно, його зятя.
- Нещодавно посадовець фігурував у публікаціях ЗМІ у зв’язку з постаттю колишнього члена правління німецької компанії Wirecard Яна Марсалека, який може переховуватись в РФ.
- Як стверджувалось, Отт допомагав Марсалеку у створенні шпигунського осередку для Росії в рамках BVT. Він разом з колишнім керівником відділу BVT Мартіном Вайсом збирали інформацію для Марсалека і Росії, спираючись на свою попередню діяльність.