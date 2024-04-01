ЦПД: росіяни поширюють дезінформацію, аби дискредитувати будівництво ЗСУ ліній оборони

Центр протидії дезінформації при РНБО застерігає українців від чергової роспропаганди. Росіяни поширюють дезінформацію, аби дискредитувати процес будівництва ЗСУ ліній оборони та посіяти панічні настрої у прифронтових регіонах.

Про це ідеться у повідомленні ЦПД у Telegram.

"Російські медіа в рамках кампанії "пропаганди страху" намагаються дискредитувати процес будівництва фортифікацій в Україні, та посіяти панічні настрої серед українців із прифронтових регіонів", — ідеться у повідомленні.

В основному пропагандисти намагаються дискредитувати зведення українських фортифікацій, мовляв "Україна нездатна захистити підконтрольні їй території, не те щоб вийти на кордони 1991 року."

ЦПД зазначає, що росіяни також брешуть про нестачу у ЗСУ піхоти та зброї й намагаються залякати вкидами про свою підготовку до наступу, який нібито не зможуть відбити захисники.

Втім, реальність полягає у тому, що фортифікації будують "ударними темпами", а ситуація на фронті стабілізована.

"Це наративна частина кампанії "пропаганди страху" задля створення передумов для вигідних РФ переговорів, на яких вони наполягають", — йдеться у повідомленні ЦПД.