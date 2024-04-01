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ЦПД: росіяни поширюють дезінформацію, аби дискредитувати будівництво ЗСУ ліній оборони

Окупанти намагаються посіяти панічні настрої у прифронтових регіонах України.

ЦПД: росіяни поширюють дезінформацію, аби дискредитувати будівництво ЗСУ ліній оборони
Фото: prm.ua

Центр протидії дезінформації при РНБО застерігає українців від чергової роспропаганди. Росіяни поширюють дезінформацію, аби дискредитувати процес будівництва ЗСУ ліній оборони та посіяти панічні настрої у прифронтових регіонах. 

Про це ідеться у повідомленні ЦПД у Telegram.

"Російські медіа в рамках кампанії "пропаганди страху" намагаються дискредитувати процес будівництва фортифікацій в Україні, та посіяти панічні настрої серед українців із прифронтових регіонів", — ідеться у повідомленні. 

В основному пропагандисти намагаються дискредитувати зведення українських фортифікацій, мовляв "Україна нездатна захистити підконтрольні їй території, не те щоб вийти на кордони 1991 року." 

ЦПД зазначає, що росіяни також брешуть про нестачу у ЗСУ піхоти та зброї й намагаються залякати вкидами про свою підготовку до наступу, який нібито не зможуть відбити захисники. 

Втім, реальність полягає у тому, що фортифікації будують "ударними темпами", а ситуація на фронті стабілізована. 

"Це наративна частина кампанії "пропаганди страху" задля створення передумов для вигідних РФ переговорів, на яких вони наполягають", — йдеться у повідомленні ЦПД. 

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