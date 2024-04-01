​Допомагав вивозити українське збіжжя до РФ: на Херсонщині повідомили про підозру депутату

У Херсонській області викрили депутата одної з селищних рад Генічеського району, який співпрацював із окупантами, закликав до співпраці із ними місцвих аграріїв та допомагав вивозити українське збіжжя до Росії.

Про це інформує Національна поліція.

Правоохоронці встановили, що у період із лютого 2022 по вересень 2023 року чоловік, перебуваючи на посаді керівника агрофірми та будучи депутатом Новотроїцької селищної ради Генічеського району Херсонської області від політичної партії "Опозиційна платформа – за життя", під час зустрічей із населенням закликав до співпраці з країною-агресором представників бізнесу та аграріїв Херсонської області.

Як повідомив заступник начальника слідчого управління поліції Херсонщини Чермен Тускаєв, у ході слідства поліцейські також з’ясували, що 74-річний керівник, під загрозою звільнення з роботи, зобов’язував працівників своєї агрофірми голосувати на незаконному референдумі за приєднання Херсонщини до складу країни-агресора.

"Також депутат зареєстрував своє підприємство у федеральній податковій службі рф, тим самим забезпечив надходження активів у вигляді податків від діяльності до бюджету росії", – додали у Нацполі.

Крім того встановили, що до квітня 2023 року підозрюваний вивіз через свою агрофірму українську сільськогосппродукцію до морських портів РФ та тимчасово окупованої території АР Крим. Звідти морськими судами її було направлено до інших країн під виглядом експортної продукції Росії.

"Слідчим також стало відомо, що він надавав техніку для будівництва й облаштування фортифікаційних споруд збройних сил рф у вигляді блок-постів та окопів та забезпечував представників окупаційних сил житлом, продуктами харчування та продовольчо-побутовими засобами для підтримання їх боєздатності та оборонно-наступальних можливостей", – зазначили поліцейські.

Наразі слідчі обласного главку поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури заочно повідомили фігуранту про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 111 «Державна зрада» та ч. 1 ст. 111-2 «Пособництво державі-агресору» Кримінального кодексу України.

Чоловіку може загрожувати покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нещодавно депутатку Херсонської облради, яку підозрюють у колабораціонізмі, відправили під варту. Йдеться про Світлану Межерицьку, яка погодилась на посаду начальниці управління охорони здоров’я у окупаційній адміністрації.