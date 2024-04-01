​Працівницю дитсадка викрили в коригуванні ракетних ударів по Харкову

Жінку підозрюють у передачі росіянам даних про місця базування Сил оборони з позначенням координат на Google-картах.

Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одну агентку російської розвідки, яка коригувала ракетно-дронові удари по Харкову. Нею виявилась працівниця місцевого дитячого садка.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, у вільний від роботи час жінка допомагала росіянам поцілити в пункти базування Сил оборони. Для наведення ворожого вогню вона отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку.

Вона приховано спостерігала поблизу об’єкта, щоб установити там орієнтовну кількість особового складу та військової техніки. Дані месенджером передавала російському куратору з позначенням координат на Google-картах. Завдяки їм окупанти готували повітряні атаки на місто із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

Ворожу поплічницю викрили ще на початковому етапі її розвідувальної активності. Жінку затримали у власному помешканні. Під час обшуків у неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.

Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Жінці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.