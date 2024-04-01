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​Ворог атакував 16 населених пунктів Херсонщини, є загиблі та постраждалі

Окупанти поцілили у житлові квартали, внаслідок чого пошкоджено дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків.

​Ворог атакував 16 населених пунктів Херсонщини, є загиблі та постраждалі
Херсонщина, обстріл (архівне фото)
Фото: Херсонська ОВА

Російські війська продовжили обстрілювати Херсонську область. В результаті атак є постраждалі та жертви.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Так, минулої доби противник обстрілював Берислав, Карʼєрне, Борозенське, Нововоронцовку, Червоний Маяк, Качкарівку, Золоту Балку, Гаврилівку, Білозерку, Дар’ївку, Кізомис, Софіївку, Інженерне, Придніпровське, Антонівку та місто Херсон.

Також ворог здійснив ракетні удари по Бериславському району.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, газопроводи, стільникову вежу, насосну станцію сільськогосподарського підприємства, територію промислового підприємства, господарську споруду, а також гараж та автомобілі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Як повідомлялося, вчора окупанти завдали удару по Бериславському району Херсонської області, попередньо – ракетою С300. В результаті постраждало двоє місцевих жителів.

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