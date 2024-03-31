На Сумщині зафіксували за день понад півтори сотні вибухів від російських обстрілів

Протягом дня 31 березня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 157 вибухів.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Глухівська, Середино-Будська, Свеська громади.

По Середино-Будській ворог бив з мінометів (37 вибухів).

Великописарівська зазнала обстрілу з мінометів (13 вибухів), обстрілу БпЛА (FPV-дрон). (2 вибухи), гранатометного обстрілу (АГС) (12 вибухів), пуску некерованих авіаційних ракет з гелікоптера (НАР) (6 вибухів).

По Шалигинській відбувся обстріл БпЛА (FPV-дрон). (2 вибухи), мінометні обстріли (9 вибухів).

У Білопільській зафіксовано обстріл БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух). По Краснопільській були скидання з БпЛА вибухових пристроїв (7 вибухів), обстріл БпЛА (FPV-дрон) (4 вибухи), мінометні обстріли (6 вибухів).

На Юнаківську росіяни скинули з БпЛА вибуховий пристрій (ВОГ) (10 вибухів), також був мінометний обстріл (8 вибухів), артобстріл (17 вибухів).

На Свеську росіяни скинули 2 міни .

Есманьська зазнала мінометних обстрілів (5 вибухів).

По Хотінській ворог вдарив з артилерії (10 вибухів).

Глухівська потрапила мінометний обстріл (4 вибухи).

У Новослобідській зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).