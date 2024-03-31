Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 49 бойових зіткнень

Бійці 56ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ЗСУ працюють на чеській САУ Dana на Бахмутскому напрямку, лютий 2024

Протягом доби зафіксовано 49 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 23 ракетні та 61 авіаційний удар, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління БпЛА, засіб протиповітряної оборони, станцію РЕБ та артилерійський засіб росіян.

Ситуація на фронті станом на 18.00 31 березня така: