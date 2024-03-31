Через ракетний удар росіян по Харківщині поранені п'ятеро жителів

Російські окупанти 31 березня обстріляли Харківщину ракетами.
Як повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, під обстріл потрапило село у Зміївському районі області. В результаті атаки поранені жителі, попередньо відомо про п’ятьох осіб.
Мельник попередив про загрозу повторних ударів для міста і області.
- Нині керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріли Харкова.
- Напередодні ворог обстріляв близько 15 населених пунктів області. Загинула одна людина, декілька отримали поранення.