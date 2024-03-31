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Через ракетний удар росіян по Харківщині поранені п'ятеро жителів

Під обстріл потрапив Зміївський район області.

Через ракетний удар росіян по Харківщині поранені п'ятеро жителів
Обстріли Харківщини 31 березня 2024 року
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти 31 березня обстріляли Харківщину ракетами.

Як повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, під обстріл потрапило село у Зміївському районі області. В результаті атаки поранені жителі, попередньо відомо про п’ятьох осіб. 

Мельник попередив про загрозу повторних ударів для міста і області.

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