Через ракетний удар росіян по Харківщині поранені п'ятеро жителів

Російські окупанти 31 березня обстріляли Харківщину ракетами.

Як повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, під обстріл потрапило село у Зміївському районі області. В результаті атаки поранені жителі, попередньо відомо про п’ятьох осіб.

Мельник попередив про загрозу повторних ударів для міста і області.