Росія хоче будувати курорти на Азовському морі

Поки українське підпілля завдає ударів по окупованому Криму, Кремль хоче розвинути туризм на Азовському морі.

Путін дав наказ своїм підлеглим ТОТ створити нові цілорічні морські курорти та розвитку сфери туризму на Азовському морі. Поки Сили оборони завдають ракетних ударів по тилових пунктах російських окупаційних військ, а росіяни набудували окопів та укріплень по всьому західному узбережжю Криму, окупаційні адміністрації розвиватимуть "туризм" на ТОТ.

Про це пише Центр нацспротиву.

"Значну увагу путін приділив “планам розвитку” сектору у Приазов’ї. Зважаючи на те, що кремль поспішно будує автомагістраль та залізничну лінію вздовж узбережжя Азовського моря можна припустити, що такі курорти будуть “зоною відпочинку” хіба що для окупаційних військ та працівників окупаційних адміністрацій і колаборантів", — ідеться у повідомленні.

Такими діями окупанти намагаються переконати працівників окупаційних адміністрацій і колаборантів, що мають намір поселитися на ТОТ, що проблеми з їхньою безпекою зрештою буде вирішено.

"Путіну уже навіть презентували план будівництва морського курорту на ТОТ Запорізької області. Проте російському диктатору не сподобався надмірно обережний підхід. Про те що у нього явно відсутнє реальне сприйняття ситуації свідчить, те що він закликає російських інвесторів розвивали яхтинг на ТОТ Запорізької області", — продовжують у підпіллі.

Як підкреслили у ЦНС, українське підпілля та Сили оборони України також активно готуються до літнього сезону та готові продемонструвати росіянам найбільш гарячі точки для охочих відвідати "путінські курорти в Приазов’ї".