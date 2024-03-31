Буданов: Росія накопичила "Калібри" для ударів по Україні

Ймовірно, ворог може використати їх для ударів по Україні.

Російський флот накопичував крилаті ракети "Калібр" для нових ударів по Україні. Ймовірно, ворог невдовзі здійснить атаку "Калібрами" по території України.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

За словами очільника ГУР, "калібри" накопичувалися весь цей період і наразі ракети абсолютно готові до застосування.

Також Буданов додав, що Кремль вирішив використовувати крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", оскільки вони ефективніші.

"Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо "Калібри", бо кількість Х-101 значно скоротилася... Є нормативно-правові акти, документи, рішення тощо. Перше - це відновити запас ракет флоту, бо вони значно на той час скоротилися. Це завдання вони виконали. Тобто зараз вони технічно готові до їх застосування. Поки флот накопичував свої ракети, Повітряно-космічні сили РФ використали Х-101", — сказав Буданов.