Кирило Буданов зустрівся зі шведським громадським діячем Йонасом Охманом

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов зустрівся зі шведським громадським діячем, журналістом та волонтером Йонасом Охманом, який привіз розвідникам чергову партію допомоги.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"Йонас ― великий і давній друг України. Він підтримує Сили безпеки і оборони нашої держави, а також постраждалих від війни цивільних українців з 2014 року. Заснована Йонасом Охманом у Литві громадська організація "Blue/Yellow" за роки повномасштабного вторгнення Росії зібрала понад 50 мільйонів євро", — йдеться у повідомленні.

За ці гроші придбали та передали українським військам 550 транспортних засобів, понад 2200 дронів різних типів, засоби зв’язку, тепловізійну оптику, захисне спорядження, медичні засоби, потужні комп’ютери та планшети, системи супутникового Інтернету, генератори.

У лютому 2023 року Йонас із командою організації зібрав 14 мільйонів євро, які витратили на закупівлю 16 багатофункціональних тактичних радарів для ЗСУ.

Йонас Охман активно підтримує Україну в публічній сфері. Під час Вільнюського саміту НАТО ГО "Blue/Yellow" об’єднання з ГО "Stiprūs kartu/Сильніші разом" підняли у Литві 33 тисячі державних прапорів України, або таким чином закликати держав-союзників до консолідації щодо членства України в Альянсі.