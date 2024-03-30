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Умєров під час розмови з Остіном закликав до посилення протиповітряної оборони України

Сторони обговорили нещодавні ракетні удари РФ по Україні.

Умєров під час розмови з Остіном закликав до посилення протиповітряної оборони України
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони України Рустем Умєров провів  телефонну розмову з Міністром оборони США Ллойдом Остіном та закликав надати більше систем протиповітряної допомоги та ракет до них.

Про це ідеться у повідомленні Міністерства оборони України.

"Надав детальну інформацію про нещодавні російські ракетні обстріли українських міст. Наголосив на важливості забезпечення більшої кількості систем протиповітряної оборони та ракет для них", – зазначив Міністр оборони України.

Також Умєров висловив вдячність  Ллойду Остіну за його постійну підтримку.

  • У Пентагоні також повідомляли, що під час розмови лідери підкреслили термінову необхідність для Конгресу США ухвалити законопроєкт із додатковим фінансуванням на потреби нацбезпеки США, який містить масштабний пакет підтримки України. 
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