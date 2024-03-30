Умєров під час розмови з Остіном закликав до посилення протиповітряної оборони України

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з Міністром оборони США Ллойдом Остіном та закликав надати більше систем протиповітряної допомоги та ракет до них.
Про це ідеться у повідомленні Міністерства оборони України.
"Надав детальну інформацію про нещодавні російські ракетні обстріли українських міст. Наголосив на важливості забезпечення більшої кількості систем протиповітряної оборони та ракет для них", – зазначив Міністр оборони України.
Також Умєров висловив вдячність Ллойду Остіну за його постійну підтримку.
- У Пентагоні також повідомляли, що під час розмови лідери підкреслили термінову необхідність для Конгресу США ухвалити законопроєкт із додатковим фінансуванням на потреби нацбезпеки США, який містить масштабний пакет підтримки України.