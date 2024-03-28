Посли країн “Великої сімки” уважно стежать за відбором нового голови ВККСУ

Посли закликали до прозорого процесу відбору нового керівництва ВККСУ.

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Посли країн “Великої сімки” повідомили, що уважно стежать за ситуацією навколо Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ).

Зокрема, посли закликали до прозорого процесу відбору нового керівництва, яке має бути доброчесним і незалежним.

“Просування реформ і наповнення судів перевіреними суддями має вирішальне значення для суспільної довіри до судової влади й інвестицій приватного сектору”, - наголосили дипломати.