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Посли країн “Великої сімки” уважно стежать за відбором нового голови ВККСУ

Посли закликали до прозорого процесу відбору нового керівництва ВККСУ.

Посли країн “Великої сімки” уважно стежать за відбором нового голови ВККСУ
​Ексголова ВККСУ Роман Ігнатов
Фото: Пресслужба ВККСУ

Посли країн “Великої сімки” повідомили, що уважно стежать за ситуацією навколо Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ).

Зокрема, посли закликали до прозорого процесу відбору нового керівництва, яке має бути доброчесним і незалежним.

“Просування реформ і наповнення судів перевіреними суддями має вирішальне значення для суспільної довіри до судової влади й інвестицій приватного сектору”, - наголосили дипломати.

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  • 27 березня голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) Роман Ігнатов пішов з посади.
  • ВККСУ задовольнила заяву Ігнатова про звільнення його з посади члена Комісії за власним бажанням.
  • В кінці минулого року ЗМІ повідомили про нібито виявлене в Ігнатова російське громадянство. Його існування сам ексголова ВККС заперечував. 
  • Крім того, ДБР веде розслідування стосовно Ігнатова за статтею про держзраду.
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