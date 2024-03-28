Зеленський представив нового голову СЗР і назвав його головні завдання

Президент Володимир Зеленський представив нового керівника Служби зовнішньої розвідки України – Олега Іващенка.
За час повномасштабної війни СЗР довела, що здатна здобувати важливу інформацію і забезпечувати державну силу якісним аналітичним ґрунтом, вважає він. За це Зеленський подякував усім працівникам служби і окремо Олександру Литвиненку, який очолював її з 2021 року, а тепер став секретарем Ради національної безпеки і оборони.
"Новим керівником Служби зовнішньої розвідки України я призначив бойового генерала Олега Іващенка. Він – людина фахова, чудово розуміє розвідувальну діяльність та основну нашу державну ціль зараз", – сказав президент.
Зеленський додав, що конкретними завданнями є:
- українська розвідка повинна працювати всюди в світі, де вже є та можуть бути наші інтереси
- всюди в світі, де путінська система намагається щось виграти для себе, має вигравати Україна
- розширення присутності в частинах світу, де є конкуренція ключових глобальних сил
- СЗР має сконцентруватися на здобутті документальних матеріалів
- забезпечення непублічної роботи
26 березня президент призначив Олега Іващенка новим керівником Служби зовнішньої розвідки. Згідно з відкритими даними, генерал-лейтенант Олег Іванович Іващенко був заступником керівника Головного управління розвідки Міноборони України.
За інформацією джерел LB.ua генерал Іващенко має значний бойовий досвід. У квітні 2022 Зеленський нагородив його орденом Богдана Хмельницького III ступеня.