Умєров і Сирський поспілкувалися із міністром оборони Литви Кащюнасом

Міністр оборони України Рустем Умєров і Головнокомандувач Олександр Сирський провели розмову з Міністром оборони Литви Кащюнасом та командувачем Збройних сил Литви Вальдемарасом Рупшисом. Політики обговорили посилення оборонної співпраці.

Про це повідомили у Міноборони.

"Ми обговорили шляхи розширення нашої двосторонньої оборонної співпраці та подякували Литві за непохитну підтримку. Чекаю візиту міністра Кащюнаса у Київ найближчим часом", – зазначив Рустем Умєров.

Олександр Сирський поінформував колег про оперативну безпекову ситуацію на фронті.

Також українські посадовці привітали Кащюнаса із його з нещодавнім призначенням на посаду.