Умєров і Сирський поспілкувалися із міністром оборони Литви Кащюнасом

Міністр оборони України Рустем Умєров і Головнокомандувач Олександр Сирський провели розмову з Міністром оборони Литви Кащюнасом та командувачем Збройних сил Литви Вальдемарасом Рупшисом. Політики обговорили посилення оборонної співпраці.
Про це повідомили у Міноборони.
"Ми обговорили шляхи розширення нашої двосторонньої оборонної співпраці та подякували Литві за непохитну підтримку. Чекаю візиту міністра Кащюнаса у Київ найближчим часом", – зазначив Рустем Умєров.
Олександр Сирський поінформував колег про оперативну безпекову ситуацію на фронті.
Також українські посадовці привітали Кащюнаса із його з нещодавнім призначенням на посаду.
- 25 березня новим міністром оборони став депутат Сейму Литви від партії консерваторів Лаурінас Кащюнас.
- Перед тим, 20 березня, уряд Литви оголосив про виділення 35 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для України в межах чеської ініціативи.
- Також у МЗС Литви запевнили, що долучиться до коаліцій, які допоможуть перемогти Україні у війні проти Росії.
- Також нещодавно Україна отримала від Литви системи протидії безпілотникам. Країна запевнила, що вже розробила план довгострокової підтримки України.