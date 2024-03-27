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Умєров і Сирський поспілкувалися із міністром оборони Литви Кащюнасом

Посадовці обговорили шляхи розширення двосторонньої оборонної співпраці.

Умєров і Сирський поспілкувалися із міністром оборони Литви Кащюнасом
Умєров і Сирський спілкуються із литовськими колегами
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров і Головнокомандувач Олександр Сирський провели розмову з Міністром оборони Литви Кащюнасом та командувачем Збройних сил Литви Вальдемарасом Рупшисом. Політики обговорили посилення оборонної співпраці.

Про це повідомили у Міноборони.

"Ми обговорили шляхи розширення нашої двосторонньої оборонної співпраці та подякували Литві за непохитну підтримку. Чекаю візиту міністра Кащюнаса у Київ найближчим часом", – зазначив Рустем Умєров.

Олександр Сирський поінформував колег про оперативну безпекову ситуацію на фронті.

Також українські посадовці привітали Кащюнаса із його з нещодавнім призначенням на посаду.

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