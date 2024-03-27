Байден закликав збільшити податки для мільярдерів, у тому числі для допомоги Україні від “м’ясника Путіна”

Вже вдруге Байден називає Путіна “м’ясником”. Перший раз він це зробив 2 роки тому.

Джо Байден під час виступу у Північній Кароліні, 26 березня 2024

Президент США Джо Байден під час виступу у Північній Кароліні виступив з ініціативою збільшити податки для мілярдерів із 8,2% до 25%, повідомляє Білий дім.

“Якби вони платили 25%... знаєте, що це дасть? Це залучить 400 млрд доларів протягом наступних 10 років. Уявіть, що ми могли б з цим зробити. Ми могли б принципово скоротити федеральний дефіцит… Ми могли б зробити так багато речей… у тому числі захистити Україну від м’ясника Путіна”, – сказав Байден.

Зазначимо, що це вже вдруге Байден називає Путіна “м’ясником”. Перший раз він це зробив 2 роки тому після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше цього місяця Джо Байден назвав Путіна бандитом. Американський президент пообіцяв робити свій внесок для допомоги Україні.