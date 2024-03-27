Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 1 поранена, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено будинок у Гострому, обстріляні Курахове, Трудове, Успенівка і Ганівка. Під вогнем — Очеретине, без постраждалих. У Новогродівці 2 людини загинули і 1 поранена.

Краматорський район. Численних обстрілів зазнала Лиманська громада: у Лимані пошкоджено 3 приватні будинки, 3 двоповерхівки і адмінбудівлю; у Тернах зруйновано 13 будинків і 1 пошкоджено; у Ямполі пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Костянтинівській громаді обстріляні Диліївка і Біла Гора.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків. У Торецьку пошкоджено гараж, у Сіверську — 2 нежитлові будівлі. Під вогнем села Соледарської і Званівської громад.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 456 осіб, у тому числі 42 дитини.

Нагадаємо, уночі сили ППО збили 10 російських "шахедів" із 13.