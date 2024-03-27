Російські війська перекидають велику кількість техніки з тимчасово окупованого Маріуполя в бік Бердянська Запорізької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Фіксуємо велике перекидання техники в напрям Бердянська. Різне маркування, включаючи маркування "два трикутники" ФСБ Росії", - написав він у Telegram і опублікував відео.
Попередньо, за його словами, пункт призначення - Приморськ та Токмак Запорізької області.
"Останні тижні значно посилюють саме цей напрям як живою штурмовою силою, так інженерно-логістичними підрозділами", - зазначив радник мера.
Раніше, 16 березня, в Маріуполі також зафіксували нове маркування ворожої техніки, яка рухалася у сторону Бердянська з БК та живою силою.
Тим часом на тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни збільшили кількість блокпостів, шукаючи українське підпілля.