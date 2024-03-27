Попередньо, пункт призначення - Приморськ та Токмак на Запоріжжі.

Російські війська перекидають велику кількість техніки з тимчасово окупованого Маріуполя в бік Бердянська Запорізької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо велике перекидання техники в напрям Бердянська. Різне маркування, включаючи маркування "два трикутники" ФСБ Росії", - написав він у Telegram і опублікував відео.

Попередньо, за його словами, пункт призначення - Приморськ та Токмак Запорізької області.

"Останні тижні значно посилюють саме цей напрям як живою штурмовою силою, так інженерно-логістичними підрозділами", - зазначив радник мера.

Раніше, 16 березня, в Маріуполі також зафіксували нове маркування ворожої техніки, яка рухалася у сторону Бердянська з БК та живою силою.

Тим часом на тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни збільшили кількість блокпостів, шукаючи українське підпілля.