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Троє людей поранені внаслідок ударів Росії по Херсонській області

Пошкоджень зазнали багатоповерхівка і приватні будинки, автобус, господарча споруда і машина.

Троє людей поранені унаслідок ударів росіян по Херсонській області 26 березня.

Ворог обстрілював Тягинку, Берислав, Новоберислав, Дніпровське, Кізомис, Качкарівку, Республіканець, Одрадокам'янку, Золоту Балку, Львове та Херсон. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватних будинки. Також були зафіксовані влучання в господарську споруду, автобус та автомобіль", – сказав він.

  • За даними Генштабу, на Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби здійснили три безуспішних атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
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