Уряд пустять під ніж: які міністерства скоротять?
Уряд пустять під ніж: які міністерства скоротять?
​​Вирішальний двобій збірних України й Ісландії за путівку на Євро-2024
​​Вирішальний двобій збірних України й Ісландії за путівку на Євро-2024
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
У Харкові запустили метро
У Харкові запустили метро
Президент Литви звинуватив двох лідерів ЄС у небажанні поразки РФ
Президент Литви звинуватив двох лідерів ЄС у небажанні поразки РФ
Безугла і Третьякова пропонують карати позбавленням волі за представлення інтересів України "неуповноваженими особами"
Безугла і Третьякова пропонують карати позбавленням волі за представлення інтересів України "неуповноваженими особами"
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Хмельницькому гостра нестача водіїв комунального громадського транспорту

Така ситуація склалась через мобілізацію.

У Хмельницькому гостра нестача водіїв комунального громадського транспорту
У Хмельницькому гостра нестача водіїв комунального громадського транспорту
Фото: КМДА

Через мобілізацію у Хмельницькому загострилась проблема нестачі водіїв комунального громадського транспорту.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заступницю директора з виробництва КП “Електротранс” Наталію Свистун.

“Наразі маємо щонайменше 20 вакансій водіїв тролейбусів та автобусів. І з кожним днем потреба зростає”, - розповіла Свистун.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Вона додала, що з початку повномасштабного вторгнення було мобілізовано близько 40 працівників комунального підприємства. Серед них призвали 21 водія. Зараз служать у війську 14, троє безвісно зникли, ще четверо загинули на війні. При цьому замінити водіїв ніким.

Комунальники намагаються різними способами заповнити вакансії, запрошують на роботу жінок, які вже становлять четверту частину водіїв. 

“Коштом підприємства майбутнім водіям і водійкам оплачуємо навчання. Але як тільки вони здобувають категорію D, їх переманюють приватні перевізники, хоча зарплату пропонуємо пристойну. Забезпечуємо і бронювання, однак ця процедура складна та тривала”, - розповіла Свистун.

Після останнього ракетного обстрілу міста 22 березня відчулась критична нестача кадрів. Тоді через аварійний стан електромереж у Хмельницькому на багатьох маршрутах замість тролейбусів випустили комунальні автобуси, а за кермо посадити не було кого.

  • В Одесі є тільки 7 з 18 водіїв для роботи на автобусах, які подарувало місто-побратим Регенсбург. Тому на водіїв автобусів можуть навчати жінок.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies