У Хмельницькому гостра нестача водіїв комунального громадського транспорту

Через мобілізацію у Хмельницькому загострилась проблема нестачі водіїв комунального громадського транспорту.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заступницю директора з виробництва КП “Електротранс” Наталію Свистун.

“Наразі маємо щонайменше 20 вакансій водіїв тролейбусів та автобусів. І з кожним днем потреба зростає”, - розповіла Свистун.

Вона додала, що з початку повномасштабного вторгнення було мобілізовано близько 40 працівників комунального підприємства. Серед них призвали 21 водія. Зараз служать у війську 14, троє безвісно зникли, ще четверо загинули на війні. При цьому замінити водіїв ніким.

Комунальники намагаються різними способами заповнити вакансії, запрошують на роботу жінок, які вже становлять четверту частину водіїв.

“Коштом підприємства майбутнім водіям і водійкам оплачуємо навчання. Але як тільки вони здобувають категорію D, їх переманюють приватні перевізники, хоча зарплату пропонуємо пристойну. Забезпечуємо і бронювання, однак ця процедура складна та тривала”, - розповіла Свистун.

Після останнього ракетного обстрілу міста 22 березня відчулась критична нестача кадрів. Тоді через аварійний стан електромереж у Хмельницькому на багатьох маршрутах замість тролейбусів випустили комунальні автобуси, а за кермо посадити не було кого.