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Ще понад 600 мобілізованих киян отримали 30 000 грн допомоги

Ці кошти можуть отримати мобілізовані за контрактом рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу.

Ще понад 600 мобілізованих киян отримали 30 000 грн допомоги
Фото: Генштаб ЗСУ

Ще 626 мобілізованих киян отримали одноразову виплату 30 000 гривень. Про це повідомили в КМДА.

Йдеться про тих, хто вступив до війська після 1 грудня 2023. Такі військові можуть отримати матеріальну допомогу безготівкою на соціальний рахунок автоматично.

"Для цього мобілізований після 1 грудня 2023 має надати до ТЦК та СП копії ідентифікаційного коду, паспорта громадянина України чи ID-картки, довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку. Відповідний порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги затверджено рішенням Київської міської ради", – йдеться у повідомленні.

Виплата передбачена для тих, хто пішов на військову службу за контрактом рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу та перебуває на військовому обліку в районних у столиці ТЦК та СП. На початку березня таку допомогу отримали перші 473 військовослужбовці.

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