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У Бериславі окупанти скинули з дрона вибухівку на чоловіка

Потерпілий отримав вибухову травму і поранення ніг.

У Бериславі окупанти скинули з дрона вибухівку на чоловіка
Ворожий авіаобстріл Берислава 9 лютого 2024 року (фото ілюстративне)
Фото: Херсонська обласна військова адміністрація

У Бериславі Херсонської області російська окупаційна армія скинула із безпілотника вибухівку на 50-річного чоловіка. Той із травмами перебуває у лікарні.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

"Внаслідок скидання вибухового предмета з дрона вибухову травму та поранення ніг отримав 50-річний чоловік.  Постраждалого доставили до лікарні. Медики надають йому допомогу", – зазначили у ОВА. 

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