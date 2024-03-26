У Бериславі окупанти скинули з дрона вибухівку на чоловіка

У Бериславі Херсонської області російська окупаційна армія скинула із безпілотника вибухівку на 50-річного чоловіка. Той із травмами перебуває у лікарні.
Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
"Внаслідок скидання вибухового предмета з дрона вибухову травму та поранення ніг отримав 50-річний чоловік. Постраждалого доставили до лікарні. Медики надають йому допомогу", – зазначили у ОВА.
- Вчора, 25 березня біля Новоберислава виявили тіло загиблого 71-річного жителя. За попередніми даними чоловік загинув через скидання вибухівки із безпілотника.
- Протягом минулої доби російська армія обстрілювала Херсонську область, зокрема, і керованими авіабомбами. Зафіксовані влучання в адмінбудівлю, навчальний заклад, будинок культури, магазин, автошколу та автомобілі.