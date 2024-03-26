На річках Чернігівщини утримуються високі рівні води, можливе затоплення доріг, – ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає, що протягом найближчих днів, 26 - 28 березня, на Десні та її притоці р. Снов триватиме затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах (І рівень небезпеки – жовтий).

На Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу і Дніпра у Чернігівському районі (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).