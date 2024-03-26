Міненерго: у чотирьох областях відключали світло, а у Херсоні завершили опалювальний сезон

Минулої доби у чотирьох областях україни, а саме на Одещині, Харківщині, Дніпропетровщині та у пікові години у Хмельницькій області за вказівками диспетчерів НЕК «Укренерго» застосовувалися погодинні та аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили у Міненерго.

Також додали, що дефіциту електроенергії немає. Аварійна допомога не залучатиметься. На поточну добу планується комерційний імпорт електроенергії.

Крім того, через погодні умови завершили опалювальний сезон у Херсоні.

У короткостроковий ремонт виведено два блоки ТЕС.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено повітряні лінії електропередачі у Чернігівській області, без світла залишились понад 1,8 тисячі споживачів у 12 населених пунктах.

Через бойові дії відключилась повітряна лінія у прифронтовому районі на Харківщині, знеструмилась підстанція, яка живить побутових споживачів.

У м. Нікополь внаслідок бойових дій пошкоджено ввідний надземний газопровід. Припинено газопостачання 5 споживачам.