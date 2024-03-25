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Міністр оборони Британії представить план модернізації атомних підводних човнів у країні

Уряд Сполученого Королівства виділить сотні мільйонів фунтів стерлінгів протягом наступного десятиліття на інфраструктуру ядерного стримування та енергетичну інфраструктуру країни.

Міністр оборони Британії представить план модернізації атомних підводних човнів у країні
Фото: Royal Navy

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак виділить сотні мільйонів фунтів стерлінгів протягом наступного десятиліття на інфраструктуру ядерного стримування та енергетичну інфраструктуру країни, пише Bloomberg.

Щонайменше 200 мільйонів фунтів стерлінгів (252 мільйони доларів) інвестують в Барроу-ін-Фернесс, місто на північному заході Англії, де розташована британська програма атомних підводних човнів, щоб відновити територію протягом наступних 10 років. Барроу-ін-Фернесс виробляє субмарини Dreadnought і Astute, і стане ключовим фактором у будівництві наступного покоління атомних підводних човнів. Очікується, що програма буде розгорнута у 2040-х роках у рамках пакту безпеки Aukus з Австралією та США.

До 2030 року ще 353 мільйони фунтів стерлінгів будуть спрямовані на навчання та підвищення кваліфікації в оборонному та цивільному ядерному секторі.

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У понеділок міністр оборони Грант Шеппс також представить на розгляд парламенту командний документ щодо оборонного ядерного підприємства, у якому будуть викладені подальші дії щодо модернізації потенціалу атомних підводних човнів Великобританії.

Британія входить до довгого списку країн світу, які прагнуть посилити обороноздатність та енергетичну безпеку на тлі ескалації геополітичної напруженості зі зростанням загроз від наслідків війни Росії в Україні та конфлікту в Газі. Раніше міністр фінансів Джеремі Хант заявив, що витрати на оборону необхідно збільшити, “як тільки це стане доступно”.

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