​Віцепрезидент США заявила, що немає жодних доказів причетності України до теракту в РФ

Віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що не існує жодних доказів причетності України до теракту у Красногірському Crocus City Hall біля Москви, передає ABC News.
Гарріс відкинула заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що Україна була причетна до стрілянини.
Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи є у США докази, які б підтверджували звинувачення Путіна, віцепрезидент Сполучених Штатів зазначила, що "жодних доказів немає, і, по суті, ми знаємо, що ІДІЛ насправді, зважаючи на все, несе відповідальність за те, що сталося".
"Дозвольте мені почати з того, що те, що сталося в результаті терористичного акту, кількість загиблих людей, очевидно, є трагедією, і ми всі маємо висловити наші співчуття цим сім'ям", - зазначила Гарріс.
Про який теракт у Росії йдеться
- Увечері 22 березня у Красногірську, що біля Москви, група осіб у тактичному спорядженні увірвалася в Crocus City Hall, де мав відбутися концерт групи "Пікнік" і влаштувала стрілянину.
- Під час атаки пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа. Згодом стало відомо про 133 загиблих та 152 постраждалих.
- Українська розвідка заявила, що теракт у Підмосков'ї - це свідома провокацією режиму диктатора Путіна, і про цю провокацію попереджала міжнародна спільнота.
- 23 березня Путін заявив, що для підозрюваних у скоєнні теракту в підмосковному концертному залі нібито було відкрито "вікно для перетину кордону" з Україною.
- Детальніше про теракт у Росії, організаторів і попередження Заходу читайте у матеріалі LB.ua "Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію".
- Глава українського МЗС Дмитро Кулеба, відкидаючи звинувачення Кремлем України у підмосковній стрілянині, сказав, що Путін – патологічний брехун.
- Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 23 березня сказав, що "те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого".
- Тим часом політики німецького Бундестагу застерегли Росію від надмірної ролі жертви внаслідок теракту у Підмосков’ї. Адже РФ сама є країною-терористом, наголосив голова комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот.
- А координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що не має жодних ознак того, що Україна причетна до нападу з жертвами на концертний зал у Підмосков’ї.