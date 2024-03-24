​Віцепрезидент США заявила, що немає жодних доказів причетності України до теракту в РФ

Віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що не існує жодних доказів причетності України до теракту у Красногірському Crocus City Hall біля Москви, передає ABC News.

Гарріс відкинула заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що Україна була причетна до стрілянини.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи є у США докази, які б підтверджували звинувачення Путіна, віцепрезидент Сполучених Штатів зазначила, що "жодних доказів немає, і, по суті, ми знаємо, що ІДІЛ насправді, зважаючи на все, несе відповідальність за те, що сталося".

"Дозвольте мені почати з того, що те, що сталося в результаті терористичного акту, кількість загиблих людей, очевидно, є трагедією, і ми всі маємо висловити наші співчуття цим сім'ям", - зазначила Гарріс.

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