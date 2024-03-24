Кулеба про звинувачення Кремлем України у підмосковній стрілянині: Путін – патологічний брехун

Глава МЗС заявив, що немає доказів причетності України та західних країн до подій у Красногірську.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на звинувачення Кремлем України в масовій стрілянині, яка трапилася днями у Красногірському Crocus City Hall біля Москви.

Про це Кулеба написав у соцмережі Х (Twitter).

"Путін збрехав про вибухи житлових будинків у 1999 році, катастрофу підводного човна «Курськ» у 2000 році, облогу школи в Беслані у 2004 році, вбивства Політковської у 2006 році, Магнітського у 2009 році, Нємцова у 2015 році та багатьох інших критиків, російських військових, які окупували Крим, збиття MH17 та плани вторгнутися в Україну, щоб назвати кілька брехні з дуже, дуже довгого списку", – зазначив Кулеба.

Також він заявив, що немає жодних доказів того, що Україна та західні країни причетні до стрілянини у Москві.

"Путін - патологічний брехун. У тому числі зараз, коли він відчайдушно намагається пов’язати Україну чи інші західні країни з масовою стріляниною під Москвою, незважаючи на те, що немає жодних доказів на підтримку таких тверджень", – додав міністр.

Він заявив, що єдиною метою Кремля є заохочення більшої кількості росіян до війни в Україні.

"Не дозволяйте Путіну та його поплічникам обдурити вас. Їхня єдина мета – спонукати більше росіян гинути в їхній безглуздій злочинній війні проти України, а також прищепити ще більше ненависті до інших націй, не лише українців, а й усього Заходу", – зазначив глава МЗС.

Putin lied about the 1999 apartment building bombings, 2000 Kursk submarine disaster, 2004 Beslan school siege, murders of Politkovskaya in 2006, Magnitsky in 2009, Nemtsov in 2015, and many other critics, Russian soldiers occupying Crimea, the downing of MH17, and plans to… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 24, 2024