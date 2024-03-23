Експерти обрали кандидатів на посаду судді КСУ, які переходять на наступний етап конкурсу

Дорадча група експертів (ДГЕ) обрала кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, які переходять на наступний етап конкурсу, повідомили у Центрі протидії корупції.

Кандидатів відібрали за результатами співбесід, де оцінювалося, чи відповідає кандидат критерію високих моральних якостей.

За квотою Верховної Ради відібрано:

Барабаш Юрій,

Водянніков Олександр,

Денисенко Наталія (бере участь у конкурсу і від зʼїзду суддів, і від Верховної Ради),

Різник Сергій,

Цимбалістий Тарас,

Яроменок Роман.

За квотою зʼїзду суддів:

Денисенко Наталія (бере участь у конкурсу і від зʼїзду суддів, і від Верховної Ради),

Олійник Алла,

Яновська Олександра.

Загалом з 25 кандидатів на наступний етап потрапило 8 кандидатів. Тобто, ДГЕ відсіяла 17 кандидатів.Конкурс на одну з посад у КСУ, претендентів на яку має визначити зʼїзд суддів, припинився і має бути оголошений повторно. Так сталося, тому що на кожну з двох вакантних посад потрібно принаймні по два кандидати для продовження конкурсу, проте наразі від зʼїзду суддів лишилося лише троє кандидатів на два вакантних місця.

“Отже, обрана достатня кількість кандидатів для подальшого продовження добору на чотири вакантні посади у Конституційному Суді: три – від Верховної Ради, одна – від зʼїзду суддів”, − йдеться у повідомленні.

Далі ДГЕ оцінить рівень компетентності кандидатів у сфері права та проведе необхідні тестування. За результатами цього етапу ДГЕ також буде ставити оцінку кандидатам та може відсіяти частину з них. Для успішного завершення конкурсу наприкінці має залишитися щонайменше два кандидати на одне вакантне місце.

Після проходження всіх етапів ДГЕ також буде проводити рейтингове голосування і передасть визначених фіналістів за рейтингом до Верховної Ради та з’їзду суддів для голосування щодо призначення кандидатів на посади суддів КСУ.

“На цьому етапі Центр протидії корупції (ЦПК) та Автомайдан оцінюють роботу комісії як прозору та обʼєктивну. ЦПК із партнерами продовжить стежити за перебігом конкурсі, аби зі сторони громадськості проконтролювати, щоб негідні кандидати не потрапили на посади до КСУ”, − зазначили у ЦПК.