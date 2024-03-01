Зеленський затвердив склад комісії для відбору суддів Конституційного Суду

До комісії потрапили троє професорів вітчизняних правових вишів, один представник Національної академії правових наук та один суддя зі США.

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад комісії, яка проводитиме конкурсний відбір кандидатів на посаду судді Конституційного Суду за президетською квотою.

Як повідомляє Офіс Президента, відповідний указ про утворення комісії був підписаний главою держави 29 лютого і одразу ж набув чинності.

До складу комісії увійшли п'ятеро осіб. Троє з них це представники українських правових вишів: декан юридичного факультету Ужгородського національного університету Ярослав Лазур, завідувачка кафедри конституційного права інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ольга Лотюк та завідувачка кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Тетяна Слінько.

Ще один член комісії - директор інституту держави і права НАН, академік Національної академії правових наук Олександр Скрипнюк. І єдиний представник західної школи правників - суддя Федерального суду претензій Сполучених Штатів Богдан Футей.