У лютому 2024 українські воїни знищили 13 російських військових літаків, – Зеленський

Попри обмежені можливості та відсутність переваги в повітрі, Україні вдалося зробити лютий 2024 катастрофічним місяцем для російської бойової авіації.

У лютому 2024-го українські воїни знищили 13 російських військових літаків.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Десять Су-34, два Су-35 та один А-50 більше не скидатимуть бомби на українських військових і мирне населення, не координуватимуть масовані ракетні удари по українських містах та громадах”, – написав президент.

Він наголосив, що це досягнення послаблює здатність Росії завдавати подальших страждань і руйнувань нашій країні та народу, а також демонструє, що Україна здатна здобувати значні перемоги на полі бою.

Голова держави зазначив, що попри обмежені можливості та відсутність переваги в повітрі, Україні вдалося зробити лютий 2024 катастрофічним місяцем для російської бойової авіації.

“Я закликаю партнерів прискорити ухвалення всіх рішень щодо подальшого посилення української протиповітряної оборони та військово-повітряних спроможностей. Разом ми повинні перемогти Росію в небі над Україною вже цього року. Ми абсолютно точно можемо це зробити, якщо матимемо необхідні засоби. Контроль над небом врятує тисячі цивільних життів і допоможе нашим військам на землі”, – підкреслив Володимир Зеленський.

Він запевнив, що ці кроки необхідні для реалізації рішень, що дадуть змогу якнайшвидше покласти край російській агресії.