У лютому 2024 українські воїни знищили 13 російських військових літаків, – Зеленський

У лютому 2024-го українські воїни знищили 13 російських військових літаків.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Десять Су-34, два Су-35 та один А-50 більше не скидатимуть бомби на українських військових і мирне населення, не координуватимуть масовані ракетні удари по українських містах та громадах”, – написав президент.
Він наголосив, що це досягнення послаблює здатність Росії завдавати подальших страждань і руйнувань нашій країні та народу, а також демонструє, що Україна здатна здобувати значні перемоги на полі бою.
Голова держави зазначив, що попри обмежені можливості та відсутність переваги в повітрі, Україні вдалося зробити лютий 2024 катастрофічним місяцем для російської бойової авіації.
“Я закликаю партнерів прискорити ухвалення всіх рішень щодо подальшого посилення української протиповітряної оборони та військово-повітряних спроможностей. Разом ми повинні перемогти Росію в небі над Україною вже цього року. Ми абсолютно точно можемо це зробити, якщо матимемо необхідні засоби. Контроль над небом врятує тисячі цивільних життів і допоможе нашим військам на землі”, – підкреслив Володимир Зеленський.
Він запевнив, що ці кроки необхідні для реалізації рішень, що дадуть змогу якнайшвидше покласти край російській агресії.
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17 лютого захисники збили одразу три борти: два Су-34 і один Су-35.
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19 лютого росіяни втратили одразу два свої бомбардувальники – Су-34 і Су-35.
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21 лютого Сили оборони збили ще один ворожий літак – Су-34.
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23 лютого українські військові збили ще один російський літак А-50.
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На східному напрямку Сили оборони 27 лютого збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
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А 29 лютого українські бійці збили три Су-34.