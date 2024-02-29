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Кримські партизани виявили два радіолокаційні комплекси у Севастополі

Докладнішу інформацію партизани передали Силам оборони України.

Кримські партизани виявили два радіолокаційні комплекси у Севастополі
На аеродромі Бельбек виявили російські радіолокаційні комплекси
Фото: Атеш

Агенти руху “Атеш” в ході розвідки аеродрому Бельбек в тимчасово окупованому Криму виявили два радіолокаційні комплекси 5Н87. Вони стежать за повітряним простором над аеродромом і передають всю інформацію засобам ППО.

Про це повідомив партизанський рух “Атеш”.

“Але, як показує практика, радянські комплекси не сильно рятують аеродром від поразки”, - зазначили партизани.

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Також агенти руху “Атеш” виявили біля аеродрому ремонтну базу та місце стоянки військової техніки.

Докладнішу інформацію передали Силам оборони України.

На аеродромі Бельбек виявили російські радіолокаційні комплекси
Фото: Атеш
На аеродромі Бельбек виявили російські радіолокаційні комплекси

На аеродромі Бельбек виявили російські радіолокаційні комплекси
Фото: Атеш
На аеродромі Бельбек виявили російські радіолокаційні комплекси

На аеродромі Бельбек виявили російські радіолокаційні комплекси
Фото: Атеш
На аеродромі Бельбек виявили російські радіолокаційні комплекси

На аеродромі Бельбек виявили російські радіолокаційні комплекси
Фото: Атеш
На аеродромі Бельбек виявили російські радіолокаційні комплекси

  • Кримські партизани руху "Атеш" заявили, що російські військові розмістили дивізіон С-400 у Сакському районі тимчасово окупованого Криму. 
  • 31 січня на півночі Севастополя у районі аеродрому Бельбек сталася пожежа, у небо піднявся стовп диму. Окупанти поскаржилися на масовану ракетну атаку з боку України і заявили, що начебто позбивали всі повітряні цілі. Згодом "Кримський вітер" повідомив, що по аеродрому були "гарні влучання".

  • 30 січня повідомлялося, що ЗСУ уразили радіолокаційну станцію ППО окупантів в тимчасово окупованому Криму.

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