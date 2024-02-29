Агенти руху “Атеш” в ході розвідки аеродрому Бельбек в тимчасово окупованому Криму виявили два радіолокаційні комплекси 5Н87. Вони стежать за повітряним простором над аеродромом і передають всю інформацію засобам ППО.

Про це повідомив партизанський рух “Атеш”.

“Але, як показує практика, радянські комплекси не сильно рятують аеродром від поразки”, - зазначили партизани.

Також агенти руху “Атеш” виявили біля аеродрому ремонтну базу та місце стоянки військової техніки.

Докладнішу інформацію передали Силам оборони України.

Фото: Атеш На аеродромі Бельбек виявили російські радіолокаційні комплекси

Фото: Атеш На аеродромі Бельбек виявили російські радіолокаційні комплекси

Фото: Атеш На аеродромі Бельбек виявили російські радіолокаційні комплекси

Фото: Атеш На аеродромі Бельбек виявили російські радіолокаційні комплекси