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Окупанти не захопили село Бердичі на Донеччині, — речник ЗСУ

Ворог продовжує вести бої на Донецькому напрямку, застосовуючи хімічну зброю.

Окупанти не захопили село Бердичі на Донеччині, — речник ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій спростував інформацію про нібито захоплення окупаційними військами РФ села Бердичі Донецької області. Однак на цьому напрямку точаться запеклі бої.

Про це речник заявив в ефірі телемарафону.

"Інформація про його (село Бердичі, ред.) окупацію московитами не відповідає дійсності. Її розганяють в тому числі російські "ІПСОшні" канали, які закамуфльовані під українські. Я закликаю довіряти офіційним джерелам інформації", — заявив Лиховій.

За словами Лиховія, противник змінив тактику на Донецькому напрямку і почав застосовувати проти українських захисників отруйні речовини.

"Ворог перегрупувався, отримав підсилення, приїхали підрозділи десь з російської глибинки, регулярна армія. На Авдіївському напрямку конкретно діють одразу п’ять мотострілецьких бригад і росіяни там ведуть наступальні дії більшим чисельним складом", — розповів речник.

За словами речника, армія РФ  має перевагу в артилерії, в особовому складі, в FPV-дронах. F yа Новопавлівському напрямку ворог застосовує отруйні речовини.

"Ворог досить активно порушує конвенцію про заборону використання хімічної зброї якщо можна її так спрощено назвати, застосовуючи плюс до артилерійських обстрілів і до FPV ударів, скиди з квадрокоптерів отруйних речовин, гранат із речовиною, яка називається хлорпікрин і має задушливо-сльозогінну дію. Тобто ще й такий арсенал озброєння ворог задіює", — розповів Лиховій.

  • Раніше командуач ОСУВ "Таврія" зазначав, що російські окупанти зосередили свої зусилля на Авдіївському напрямку. За минулу добу Сили оборони відбили 25 атак противника в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське.
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