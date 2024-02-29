Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою
Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою
48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?
Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Українці ставляться негативно до шести країн світу, - опитування
Українці ставляться негативно до шести країн світу, - опитування
ГоловнаСуспільствоВійна

Кудрицький: На інфраструктуру Укренерго припала приблизно половина всіх пошкоджень у 2023 році

НЕК при цьому не витратила майже жодної копійки бюджетних або своїх тарифних коштів на відновлення. 

Кудрицький: На інфраструктуру Укренерго припала приблизно половина всіх пошкоджень у 2023 році
Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький
Фото: Макс Требухов

На інфраструктуру НЕК «Укренерго» у 2023 році припала приблизно половина всіх пошкоджень.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що НЕК при цьому не витратила майже жодної копійки бюджетних або своїх тарифних коштів на відновлення. 

"Практично всі обсяги фінансування робіт, які були здійснені протягом 2023 року чи здійснюються зараз, майже виключно це грантова допомога від західних партнерів, частково їх кредитна підтримка. Ця здатність «Укренерго» залучати досить великі обсяги міжнародної допомоги стала критичним елементом нашої стійкості", - сказав Кудрицький.

Голова правління НЕК повідомив, що Укренерго залучило понад 1,3 млрд доларів фінансового ресурсу західних донорів. 

"Частково ці гроші пішли на відновлення наших об’єктів, частково на погашення боргів на енергоринку, щоб інші учасники ринку, такі як електростанції, теж могли підготуватися до поточної зими", - пояснив керівник компанії.

Кудрицький додав, що попри російські обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури завдяки більш щільній системі протиповітряної оборони РФ не завдала такої ж критичної шкоди енергосистемі, як минулого року. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies