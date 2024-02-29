Кудрицький: На інфраструктуру Укренерго припала приблизно половина всіх пошкоджень у 2023 році

НЕК при цьому не витратила майже жодної копійки бюджетних або своїх тарифних коштів на відновлення.

На інфраструктуру НЕК «Укренерго» у 2023 році припала приблизно половина всіх пошкоджень.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що НЕК при цьому не витратила майже жодної копійки бюджетних або своїх тарифних коштів на відновлення.

"Практично всі обсяги фінансування робіт, які були здійснені протягом 2023 року чи здійснюються зараз, майже виключно це грантова допомога від західних партнерів, частково їх кредитна підтримка. Ця здатність «Укренерго» залучати досить великі обсяги міжнародної допомоги стала критичним елементом нашої стійкості", - сказав Кудрицький.

Голова правління НЕК повідомив, що Укренерго залучило понад 1,3 млрд доларів фінансового ресурсу західних донорів.

"Частково ці гроші пішли на відновлення наших об’єктів, частково на погашення боргів на енергоринку, щоб інші учасники ринку, такі як електростанції, теж могли підготуватися до поточної зими", - пояснив керівник компанії.

Кудрицький додав, що попри російські обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури завдяки більш щільній системі протиповітряної оборони РФ не завдала такої ж критичної шкоди енергосистемі, як минулого року.