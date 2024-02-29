Соратник Киви отримав 15 років тюрми за те, що передавав Росії локації української ППО біля Дніпра

Зловмисник очолював у Дніпрі громадське об’єднання, яке було підконтрольне забороненій партії ОПЗЖ.

Суд присудив 15 років тюрми російському агентові, який діяв на Дніпропетровщині.

Як повідомляє Служба безпеки України, зловмисник входив до найближчого оточення зрадника Іллі Киви. Він очолював у Дніпрі громадське об’єднання, яке було підконтрольне забороненій партії ОПЗЖ.

Російський агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення Росії, щоб проводити підривну діяльності на користь окупантів.

За даними слідства, зловмисник намагався виявити та передавав росіянам локації української ППО поблизу Дніпра. Його затримали під час спецоперації на території регіону восени 2022 року.

Як встановило розслідування, засуджений у 2014 році познайомився з Кивою. Після 24 лютого 2022 року він перейшов на прямий зв'язок з представником російської розвідки. Для комунікації використовували анонімні чати в популярному месенджері.

На підставі зібраних доказів суд визнав соратника Киви винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).