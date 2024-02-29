Росіяни шукають дезертирів на окупованих територіях Донеччини

Окупанти збільшили кількість блокпостів росгвардії для пошуку тих, хто втік з лінії фронту.

На тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни збільшили кількість блокпостів росгвардії для пошуку тих, хто втік з лінії фронту, пише Центр нацспротиву.

"Для пошуку тих, хто втік з лінії фронту в регіоні збільшили кількість блокпостів росгвардії, які наразі посилено перевіряють усіх солдатів ворожої армії. Також військовим зс рф не дозволяють відбувати у відпустку за межі ТОТ, та фактично їм заборонено вільне пересування між населеними пунктами", — пишуть у спротиві.

Такі дії окупантів є корисними для Сил оборони, адже сприяють й надалі погрішенню дисципліни в армії ворога та посиленню конфронтацій між його підрозділами.