Росіяни шукають дезертирів на окупованих територіях Донеччини

На тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни збільшили кількість блокпостів росгвардії для пошуку тих, хто втік з лінії фронту, пише Центр нацспротиву.
"Для пошуку тих, хто втік з лінії фронту в регіоні збільшили кількість блокпостів росгвардії, які наразі посилено перевіряють усіх солдатів ворожої армії. Також військовим зс рф не дозволяють відбувати у відпустку за межі ТОТ, та фактично їм заборонено вільне пересування між населеними пунктами", — пишуть у спротиві.
Такі дії окупантів є корисними для Сил оборони, адже сприяють й надалі погрішенню дисципліни в армії ворога та посиленню конфронтацій між його підрозділами.
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