Командування російської армії приховує випадки масового дезертирства, — Спротив

Командування армії РФ намагається приховати масові випадки дезертирства серед солдатів. Наразі відомо, що кількість таких випадків сягає тисячі.
Про це повідомляє Національний спротив.
За інформацією джерел ЦНС, у Брянській, Курській та Бєлгородській областях РФ рекордна кількість російських солдатів потрапили під суд за втечу зі служби.
"Зокрема, за 2023 рік більш ніж 5 тисяч судових справ стосувались самовільного залишення військових частин після початку мобілізації у вересні 2022 року. Велика кількість випадків стосувалась дезертирства, а також невиконання наказів вищого командування", — пишуть у ЦНС.
У спротиві додають, що відповідна ситуація приховується на всіх рівнях влади в РФ, оскільки такі випадки є масовими й стосуються РОВ на ТОТ сходу і півдня України
- За інформацією Генштабу, біля села Кринки на Херсонщині дезертували близько 20 окупантів.
- У Запорізькій області близько 60 окупантів відмовились виконувати бойові завдання.
- На початку липня 2023 року стало відомо, що близько 50 військовослужбовців росармії зі складу каспійської флотилії, які є етнічними дагестанцями, у районі населеного пункту Дорожнянка Запорізької області відмовились брати участь в бойових діях.