Командування російської армії приховує випадки масового дезертирства, — Спротив

Командування армії РФ намагається приховати масові випадки дезертирства серед солдатів. Наразі відомо, що кількість таких випадків сягає тисячі.

Про це повідомляє Національний спротив.

За інформацією джерел ЦНС, у Брянській, Курській та Бєлгородській областях РФ рекордна кількість російських солдатів потрапили під суд за втечу зі служби.

"Зокрема, за 2023 рік більш ніж 5 тисяч судових справ стосувались самовільного залишення військових частин після початку мобілізації у вересні 2022 року. Велика кількість випадків стосувалась дезертирства, а також невиконання наказів вищого командування", — пишуть у ЦНС.

У спротиві додають, що відповідна ситуація приховується на всіх рівнях влади в РФ, оскільки такі випадки є масовими й стосуються РОВ на ТОТ сходу і півдня України