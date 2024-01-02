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Окупанти планують обмежити доступ до інтернету українцям, які не мають російського паспорта

Росіяни вигадали новий цинічний метод для примусової паспортизації населення на ТОТ.

Окупанти планують обмежити доступ до інтернету українцям, які не мають російського паспорта
Фото: Центр національного спротиву

Росіяни вигадали новий цинічний метод для примусової паспортизації населення на окупованих територіях України. Щоб отримати доступ до інтернету, людям потрібно мати паспорт громадянина РФ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Окупанти планують ввести обов’язкову верифікацію з паспортом користувачів інтернету. Тобто, всі користувачі мають мати паспорт рф аби мати змогу й надалі отримувати послуги", — пишуть у ЦНС. 

Такий спосіб посилить контроль окупантів за місцевими мешканцями, адже росіяни постійно шукають та оновлюють базу “нелояльних громадян”.

  • Раніше повідомлялося, що російська окупаційна адміністрація дає мешканцям тимчасово окупованих територій час до нового року, щоб або отримати російський паспорт чи міграційну посвідку на проживання, або ж бути депортованими.
  • Окупаційна влада на ТОТ Херсонщини провела чергові рейди по населених пунктах для "профілактичних" бесід з людьми, які відмовляються від "паспортизації", а також провели обшуки у пошуках підпілля.
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