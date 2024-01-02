Що подивитися: 9 серіалів січня
Що подивитися: 9 серіалів січня
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 30 поранених, загинули двоє (доповнено)
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 30 поранених, загинули двоє (доповнено)
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Війна триває. Але ми стали сильнішими
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
ГоловнаСуспільствоВійна

Запрацював оновлений короткий номер “гарячої лінії” Міноборони

Військові та члени їхніх родин можуть використовувати цю лінію для консультування щодо складних питань та для реєстрації звернень.

Запрацював оновлений короткий номер “гарячої лінії” Міноборони
Фото: Міноборони

У понеділок, 1 січня, запрацювала лінія для військовослужбовців та членів їхніх сімей за коротким номером 1512

Про це повідомляє СтарКом ЗСУ. 

Також продовжує роботу номер гарячої лінії МОУ 0-800-500-442, який доступний для користувачів усіх операторів мобільного зв’язку. 

Консультування військових та членів їхніх родин щодо складних та болючих питань, реєстрацію їхніх звернень цілодобово здійснюватимуть десятки високопрофесійних працівників Урядового контактного центру. 

Зазначається, що відповідати на запити будуть найкращі спеціалісти Урядового контактного центру, серед них і психологи, які зможуть надати необхідну допомогу.

За новим номером гаряча лінія доступна для користувачів всіх національних операторів, окрім «Київстар», у звʼязку з технічними налаштуваннями, які виправлять найближчим часом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies