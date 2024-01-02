Запрацював оновлений короткий номер “гарячої лінії” Міноборони

Військові та члени їхніх родин можуть використовувати цю лінію для консультування щодо складних питань та для реєстрації звернень.

У понеділок, 1 січня, запрацювала лінія для військовослужбовців та членів їхніх сімей за коротким номером 1512.

Про це повідомляє СтарКом ЗСУ.

Також продовжує роботу номер гарячої лінії МОУ 0-800-500-442, який доступний для користувачів усіх операторів мобільного зв’язку.

Консультування військових та членів їхніх родин щодо складних та болючих питань, реєстрацію їхніх звернень цілодобово здійснюватимуть десятки високопрофесійних працівників Урядового контактного центру.

Зазначається, що відповідати на запити будуть найкращі спеціалісти Урядового контактного центру, серед них і психологи, які зможуть надати необхідну допомогу.

За новим номером гаряча лінія доступна для користувачів всіх національних операторів, окрім «Київстар», у звʼязку з технічними налаштуваннями, які виправлять найближчим часом.