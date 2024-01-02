В Україні зросли квоти на використання української мови у медіа

Із 1 січня 2024 року в Україні зросли квоти на використання української мови у телевізійних медіа та на радіо, адже набрали чинності окремі положення статті 40 Закону України “Про медіа”, які передбачають збільшення обсягу програм державною мовою на телебаченні та радіо.

"Мінімальна частка української мови програм на радіо, а також в телевізійних медіа загальнонаціональної та регіональної категорій збільшується з 75% до 90%, а в телевізійних медіа місцевої категорії - з 60% до 80%", – повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Зокрема, йдеться про програми державною мовою, у тому числі фільми. Згідно із Законом, їх кількість у загальному тижневому обсязі мовлення телемовників у кожному з проміжків часу для телеканалів загальнонаціональної і регіональної категорій між 7 годиною та 18 годиною і між 18 годиною та 22 годиною має становити не менше ніж 90 відсотків, а для телеканалів місцевої категорії - не менше ніж 80 відсотків від загальної тривалості програм (або їх частин).

Радіомовники зобов’язані забезпечувати не менше ніж 90 відсотків тижневого обсягу ведення програм, у тому числі новинно-аналітичних блоків, розважальних програм (ведучими, дикторами радіопрограм) державною мовою.

Також, згідно із законом, тижневий обсяг програм новин державною мовою телемовника або радіомовника, який є ліцензіатом або реєстрантом, має становити не менше ніж 90 відсотків загальної тривалості всіх програм новин, поширених таким мовником у кожному проміжку часу між 7 годиною та 18 годиною і між 18 годиною та 22 годиною.

Як зауважив Кремінь, ці нововведення - вагомий крок в захисті українськомовного інформаційного простору та прав громадян на отримання інформації державною мовою. також він висловив надію, що частка передач державною мовою в ефірах телеканалів та радіостанцій, зокрема і тих, що мовлять на місцевому рівні, суттєво зросте.