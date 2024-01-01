"Скадовськ сьогодні в окупації, і дійсно, чого зараз потребують скадовчани, - це підтримки", - наголосив Яковлєв.

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв прокоментував образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого росіянами міста.

На своїй фейсбук-сторінці Яковлєв опублікував відео, в якому закликав режисерів гумористичного шоу вибачитися перед людьми за "сіськи" зі Скадовська.

"Дуже правий був Петлюра, який казав: "Нам не так страшні московські воші, нам страшні українські гниди". Жарти про "сіськи" зі Скадовська, напевно комусь здаються дуже дотепними. Але хай це буде на совісті режисерів. Сподіваюся у них вистачить сили вибачитися перед українцями. Скадовськ сьогодні в окупації, і дійсно, чого зараз потребують скадовчани, - це підтримки", - наголосив міський голова.

Він додав, що у місті багато людей були російськомовними, але усі добре розуміють українську і добре говорять українською.

Яковлєв оголосив про старт флешмобу у відповідь на випад "гумористів".

"Тому я запускаю флешмоб "Скадовськ говорить українською". Пропоную усім скадовчанам підтримати і зачитати щось українською. Незалежно від того, де ви є тепер, знаю що в серці ви любите Скадовськ. Український Скадовськ. Бо саме за українську мову і культуру сьогодні нас намагається знищити орда", - сказав очільник Скадовська.

Яковлєв прочитав твір Григорія Чубая "В двадцятий вік не просто жити".

Про який жарт "95 кварталу" йде мова