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Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста

"Скадовськ сьогодні в окупації, і дійсно, чого зараз потребують скадовчани, - це підтримки", - наголосив Яковлєв.

Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Олександр Яковлєв

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв прокоментував образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого росіянами міста.

На своїй фейсбук-сторінці Яковлєв опублікував відео, в якому закликав режисерів гумористичного шоу вибачитися перед людьми за "сіськи" зі Скадовська.

"Дуже правий був Петлюра, який казав: "Нам не так страшні московські воші, нам страшні українські гниди". Жарти про "сіськи" зі Скадовська, напевно комусь здаються дуже дотепними. Але хай це буде на совісті режисерів. Сподіваюся у них вистачить сили вибачитися перед українцями. Скадовськ сьогодні в окупації, і дійсно, чого зараз потребують скадовчани, - це підтримки", - наголосив міський голова.

Він додав, що у місті багато людей були російськомовними, але усі добре розуміють українську і добре говорять українською.

Яковлєв оголосив про старт флешмобу у відповідь на випад "гумористів".

"Тому я запускаю флешмоб "Скадовськ говорить українською". Пропоную усім скадовчанам підтримати і зачитати щось українською. Незалежно від того, де ви є тепер, знаю що в серці ви любите Скадовськ. Український Скадовськ. Бо саме за українську мову і культуру сьогодні нас намагається знищити орда", - сказав очільник Скадовська.

Яковлєв прочитав твір Григорія Чубая "В двадцятий вік не просто жити".

Про який жарт "95 кварталу" йде мова

  • У новорічному випуску "кварталівців" вони показали пародію, у якій російськомовна дівчина намагається говорити українською, час від часу перекручуючи зміст слів. Представляючись, вона повідомила співрозмовникові, що зі Скадовська. У її виконанні фраза пролунала як "сіськадовська". 
  • Крім того, гумористи допустилися і географічної помилки, вказавши, зокрема, в описі свого відео на YouTube, що дівчина - зі сходу України. Тоді як насправді Скадовськ - це Херсонщина, південний регіон нашої держави.
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