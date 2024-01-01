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На Київщині внаслідок падіння уламків ворожих дронів пошкоджено будинки та автомобілі

Про постраждалих не повідомляється.

На Київщині внаслідок падіння уламків ворожих дронів пошкоджено будинки та автомобілі
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Київській області в перший день 2024 року тричі оголошували повітряну тривогу через атаки російських терористів. Остання тривога тривала майже 2,5 години через чергову атаку ворожих БПлА.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

"Упродовж цього часу на Київщині працювала ППО. Завдяки ефективній роботі наших захисників по ворожих цілях, потраплянь в обʼєкти критичної та житлової інфраструктури немає", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зафіксовано падіння уламків в декількох населених пунктах двох районів області. Наразі вже відомо про пошкодження чотирьох приватних будинків та чотирьох легкових автомобілів. Крім того, через падіння уламків на відкритих територіях виникло загоряння трави. Пожежі оперативно ліквідовані.

"Разом із громадами вже збираємо інформацію про потреби мешканців, пошкоджених будинків. Їм буде надана вся необхідна допомога. Жертв та постраждалих немає. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків повітряної атаки", - додали в КОВА.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини. Ворожий "шахед" влучив у житловий двоповерховий будинок у селищі Есмань. В результаті загинула жінка, є поранені.

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