Президент Фінляндії закликав Європу "прокинутись" і інвестувати у виробництво зброї

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо закликав Європу інвестувати у виробництво зброї, аби довести свою силу та стійкість.

Про це він заявив у новорічному зверненні.

"Європа повинна прокинутися. Нам не потрібні інвестиції у військове виробництво виключно для надання необхідної допомоги, вони потрібні як засіб переконати, що Європа сильна. Сильна не для того, щоб вести війни, а для того, щоб забезпечити мир", - сказав Нііністьо.

Він зазначив, що вже найближчим часом очікується "більше європейського НАТО в Європі".

Окрім цього варто очікувати від Європи більше відповідальності у сфері безпеки на тлі виборів у США і можливої зміни президента.

"Чіткі і швидкі кроки, спрямовані на те, щоб взяти на себе цю відповідальність, також є найкращою відповіддю на всі спекуляції про те, як вибори в США вплинуть на співпрацю в галузі безпеки", - зауважив Нііністьо.